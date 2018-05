Alcuni abitanti di via Peschiera sono costretti da una settimana a fare i conti con la caduta di due grossi alberi, ancora non rimossi malgrado le segnalazioni. Anziani di fatto segregati in casa, impossibilitati ad utilizzare la massacrante scalinata alternativa. La segnalazione della presidente del Consiglio comunale e candidata sindaco Emilia Barrile