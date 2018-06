Il commosso messaggio del Presidente Musumeci per Francesco e Raniero

«La immane tragedia dei due fratellini di Messina ha colpito e commosso tutta la Comunità siciliana. Ognuno di noi prova tanta rabbia ed un senso di impotenza di fronte ad un destino così crudele.

Ai funerali di stamane il Governo regionale sarà presente con l'Assessore Bernadette Grasso, da me delegata. Avrei voluto parteciparvi personalmente, ma so già di non avere la forza ed il coraggio di resistere.

Uniamoci alla preghiera affinché il Signore dia conforto ai genitori». Queste le parole del presidente della Regione Nello Musumeci per la tragedia che ha colpito Messina nel giorno dei funerali di Francesco e Raniero Messina.