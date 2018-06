Il debutto della giunta De Luca e l’avviso ai dirigenti comunali

Detto, fatto. Come anticipato dal sindaco Cateno De Luca davanti ai giornalisti, la giunta ha approvato un atto di indirizzo in cui invita i dirigenti comunali, nelle more dell'approvazione degli indirizzi programmatici, di valutare l'opportunità di sospendere l'esecuzione di tutte le determinazioni dirigenziali, adottate nel periodo elettorale (data di presentazione delle liste), e, comunque, sino all'insediamento del sindaco, Prive dei caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità