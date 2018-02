Prima una grossa crepa sulla strada poi il definitivo crollo. Ieri sera i residenti di una contrada di Salice hanno lanciato l'allarme e l'area è stata transennata. Appena in tempo, perché nella notte la strada è precipitata. In mattinata i tecnici del Comune hanno allertato la Protezione Civile a tutela delle famiglie rimaste bloccate. Il consigliere della VI circoscrizione, Nunzio Cardullo, chiede ora una soluzione per l'emergenza.