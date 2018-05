Milazzo, lastre di eternit abbandonato in spiaggia da due settimane

Era già avvenuto in due località diverse: il Capo all'altezza della strada per Pietre Rosse e la zona tra Bastione e Barcellona, a pochi passi dal mare.

Il Comune si era attivato per mettere in sicurezza l'area per poi prelevare le lastre di eternit. Questa nuova comparsa a pochi giorni dall'avvio della stagione estiva per molti lidi balneari, getta nuovamente sconforto nei cittadini, impegnati con la raccolta differenziata.

Eppure le discariche abusive sembrano aumentare, anche quando si tratta di rifiuti così pericolosi.