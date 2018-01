Un'auto è rimasta bloccata con le proprie ruote posteriori in una buca che si è aperta in via Sant'Agostino, nei pressi dell'incrocio con via 24 maggio, ieri sera intorno alle 20. E' stato necessario l'intervento di un carro attrezzi per tirarla fuori, mentre il traffico è stato deviato nelle vie limitrofe. Un'altra buca si era aperta in zona nello scorso mese di maggio. Ai tecnici dell'Amam il compito di individuare il problema prima di richiudere la buca.