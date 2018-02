Preoccupanti infiltrazioni nel tetto nella scuola di S. Stefano Briga

Un gruppo di genitori segnala che da circa un mese in un'aula della scuola di S. Stefano Briga ci sono numerose infiltrazioni provenienti dal tetto che hanno costretto i bambini a svolgere le lezioni in corridoio. La dirigente scolastica ha scritto al Comune sollecitando più volte a risolvere o quantomeno tamponare la situazione, ma ad oggi nulla è stato fatto. Se non avranno attenzione sono pronti alla protesta.