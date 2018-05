13esimo anniversario "Jurassico" al Centro commerciale Tremestieri

Il Centro Commerciale Tremestieri festeggia il suo 13° anniversario con un’eccezionale mostra/evento. Da oggi (05 maggio) al 03 Giugno ospiterà un’esposizione di Dinosauri con riproduzione di esemplari unici.

Uguali a quelli Veri… le rappresentazioni degli storici animali lasceranno a bocca aperta grandi e piccini. Le “creature” esposte sono state realizzate seguendo elevati criteri di ricerca tecnico-scientifica. Per questa ragione l’evento -oltre ad essere un’attrazione esclusiva del Centro- ha anche un importante valore didattico-educativo.

Grande spettacolo per tutti al Centro Commerciale Tremestieri! Numerosi i clienti che sin dall’arrivo degli enormi dinosauri stanno scattando foto accanto alle imponenti raffigurazioni.

Tutti gli esemplari sono stati inseriti in una area ricca di elementi scenografici quali piante, terra, sassi e corredati di pannello didascalico con grandezza, abitudini alimentari, curiosità del dinosauro esposto per rendere completo il percorso didattico-scientifico.

Il Centro Commerciale Tremestieri inoltre, nei fine settimana, ha organizzato delle visite guidate con personale specializzato per spiegare e raccontare la vita di ogni singolo esemplare in mostra.

A rendere più ricco il programma nei fine settimana tutti i bambini e non solo, potranno accarezzare il nostro “Dino” un dinosauro che sarà in giro per le gallerie del Centro.

E come ogni anno non può mancare il fantastico concorso che quest’anno offrirà “Buoni SPESA IMMEDIATI”. Dal 12 maggio al 3 giugno ogni spesa può essere fortunata al Centro Commerciale Tremestieri, recandosi alla postazione della Ruota Della Fortuna.

Infine anche quest’anno non mancheranno grandi ospiti ad arricchire il 13° Anniversario, a breve vi sveleremo chi saranno, e, come succede ormai da tre anni, consegneremo il premio Mino Licordari.che sarà assegnato ad un illustre personalità cittadina che, proprio come l’indimenticato Mino, si è distinta per la sua “Messinesità” o per Messina.,

13° Anniversario Jurassico al Centro Commerciale Tremestieri, grandi festeggiamenti anche quest’anno dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento per l’intera città.