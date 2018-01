150mila euro per interventi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione

Martedì 16 gennaio , alle ore 9.30, nei locali del suo ufficio a Palazzo Zanca, l’assessore all’Ambiente, Daniele Ialacqua, incontreà i presidenti delle sei Circoscrizioni, per concordare la programmazione di interventi di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione.

“A seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2017-2019 e grazie ad ulteriori risorse recuperate – sottolinea Ialacqua – sono a disposizione per l’anno in corso circa 150 mila euro per finanziare gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale, somme dieci volte superiori a quelle che annualmente l’Assessorato ha avuto fino ad oggi a disposizione. I primi interventi, già avviati dal dipartimento Ambiente e Sanità, specificatamente e preliminarmente indirizzati su scuole, mercati, siti per la raccolta rifiuti, si inseriscono in una programmazione più ampia in corso di definizione da parte dello stesso Dipartimento, impostata sulla base delle linee guida indicate dall’Assessorato e delle segnalazioni avanzate nel tempo dai quartieri”.

L’assessore Ialacqua ritiene necessario un confronto con i presidenti circoscrizionali per condividere e/o integrare la programmazione degli interventi sulla base delle emergenze e/o delle criticità periodicamente rilevate.