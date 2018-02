Oggi festa della Madonna di Lourdes. Alle 16 la processione, alle 18 la Messa

Era l'11 febbraio 1858, esattamente 160 anni fa. La 14enne Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e a un'amica. "Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede" - racconterà -. Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a lei nella recita del rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.

Ogni anno il Santuario Nostra Signora di Lourdes, di viale Regina Margherita, dedica febbraio alla Madonna. Per tutto il mese, dal lunedì al sabato, alle 15.30 vengono accolti i pellegrini, alle 16 sono previste le confessioni e l'adorazione eucaristica, alle 17 il rosario, alle 17.30 la messa, la processione eucaristica e aux flambeaux.

Oggi, in Santuario, le prime messe alle 8 e alle 9, poi alle 10 con la benedizione dei bambini. A seguire il tradizionale lancio dei palloncini, poi la merenda alla biblioteca "Fra Gabriele Allegra".

Alle 11 la messa sarà presieduta da fra Stefano Cecchin, con omaggio floreale e supplica alla Madonna.

Nel pomeriggio, alle 16 la processione con il simulacro della Beata Vergine Maria di Lourdes per le vie della città. Si parte dal Santuario, poi sulla circonvallazione fino alla Villa Salus, si scende in via Longo, piazza Gagini, viale Bocceta, via XXIV maggio, discesa in corso Cavour all'altezza delle scuole Verona Trento e La Farina, arrivo in piazza Duomo.

Alle 18, in cattedrale, la messa sarà presieduta dall'arcivescovo Giovanni Accolla, con amministrazione del sacramento dell'unzione degli infermi.

Gli eventi proseguiranno anche nelle prossime settimane. Domenica 18 febbraio alle 11 l'offerta della cera e accensione della lampada votiva da parte della comunità di Favara (Ag), alle 19 la messa presieduta dal ministro provinciale dei frati, Alberto Marangolo. Sabato 24 febbraio, alle 21, la testimonianza su Chiara Corbella Petrillo da parte di fra Vito D'Amato, che presiederà anche la messa del giorno dopo alle 11. Lunedì 26 febbraio, alle 21, l'adorazione eucaristica animata dall'associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo". Giovedì 1 marzo, infine, alle 17, il pellegrinaggio dal Santuario di Lourdes alla parrocchia di Pompei.