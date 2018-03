Diamo vita alla ricerca. Le uova di Pasqua dell’AIL a Piazza Duomo

L’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, anche questa’anno scende in piazza per la vendita delle Uova di Pasqua. I volontari dell’Associazione saranno in 1500 piazze italiane per vendere le loro uova in occasione della Pasqua nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 marzo.

La Sezione AIL di Messina si propone di rafforzare l’azione a sostegno dei familiari e dei pazienti in cura presso l’U.O. Complessa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera del Policlinico Universitario, degli Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte e dell’Ospedale S.Vincenzo di Taormina.

Inoltre, la tradizionale vendita delle uova sarà arricchita da una novità. Chi acquisterà le tradizionali uova dell’AIL al costo di 12 euro riceverà in omaggio anche un sacchetto di Carota d’Ispica da 750 gr, concesso dal Consorzio Carota Novella.

Diversi i punti della città in cui sarà possibile acquistare le uova. I volontari saranno presenti, infatti, nelle giornate di sabato e domenica, presso Piazza Duomo dalle ore 9 alle ore 19; a Piazza Cotugno, accanto Chiesa di S. Nicola Ganzirri, dalle 9 alle 17; presso le Unità Operative Complessa di Ematologia dell’Azienda Universitaria Policlinico “G.Martino” e quella di Ematologia del Papardo e del Sirina.

Per quanto riguarda la provincia sarà possibile acquistarle presso Piazza Margherita a Rometta, presso il Sagrato Chiesa S. Maria della Scala e S.Paolino a Torregrotta, a Barcellona P.G. nel Sagrato elle Chiese di S.Sebastiano, Oratorio Salesiano, Chiesa del Carmine, S. Giovanni e a Salina Leni a Piazza Leni.