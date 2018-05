Autostrada Messina - Catania. Riapre la galleria Sant'Alessio

Dalle 11 di domani, sabato 26 maggio, sull'autostrada A 18 sarà riaperta al traffico la galleria Sant’Alessio in direzione Messina, sul lato mare, e, conseguentemente, sarà rimosso il doppio senso di circolazione nella galleria Sant’Alessio, direzione Catania, sul lato monte. Per rendere fruibili le due gallerie sarà necessario eseguire alcune necessarie ultime lavorazioni residue, parzializzando le carreggiate.



La galleria era stata chiusa a maggio 2016 per infiltrazioni d'acqua, riaperta momentaneamente a dicembre 2017 e subito richiusa.



Si elimina così, finalmente, un pericolosissimo doppio senso in galleria. L'altro sulla Messina - Catania è quello all'altezza della frana di Letojanni, per la quale sono stati trasmessi gli atti al Provveditorato Interregionale (Sicilia e Calabria) per le Opere Pubbliche in modo da acquisire il parere del Comitato Tecnico Amministrativo ed è stata richiesta la riattivazione delle procedure della Conferenza dei Servizi per poi avere il via libera definitivo.