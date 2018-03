Castoreale in corsa per "Borgo dei borghi 2018". Ultimi giorni per il voto

Prosegue la corsa al titolo di "Borgo dei borghi 2018"per il comune di Castroreale, che rappresa ufficialmente la Sicilia. Diversi i riscontri già ottenuti, grazie alla massiccia promozione effettuata tramite i canali social dedicati e le iniziative realizzate dall'associazione "Proposta Turistica 3.0".

“Stiamo ottenendo grandi risultati -spiega Antonino Sapienza, presidente di Proposta Turistica 3.0- In quest’ultima settimana di votazioni diventa fondamentale non assuefarci e cullarci sui risultati ottenuti. Sarà opportuno, per puntare alla vittoria, rafforzare ulteriormente le attività promozionali. Il nostro staff lavora alacremente giorno e notte, soprattutto sulla pagina facebook ufficiale, al fine di realizzare e postare contenuti di interesse generale e per ricordare quotidianamente di votare".

Sarà possibile votare il comune di Castroreale accedendo al sito http://rai.it/borgodeiborghi/ dal quale, previa registrazione, si aprirà una finestra con la scritta “vota”. Ciascun utente avrà la possibilità di esprimere il proprio voto una volta al giorno.

"Presentiamo costantemente all’opinione pubblica siciliana la meraviglia ed il fascino del borgo -prosegue Sapienza- dalla gloriosa storia agli straordinari monumenti ed opere d’arte presenti, dai panorami mozzafiato all’eno-gastronomia, il nostro è un grande lavoro di marketing territoriale e telematico in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e le entità territoriali”.

Con quasi 4000 visitatori provenienti da tutta la regione, i riflettori sono adesso tutti puntati sul borgo di Castroreale. Riuscirà il comune siciliano a conquistare l'ambito titolo?

Salvatore Di Trapani