Tributo Adolfo Celi. Al via oggi con le compagnie in piazza

In piazza Municipio dalle ore 10 e a Piazza Cairoli dalle ore 17 per rivivere fra la gente alcune delle scene più belle dei film di Adolfo Celi, attore regista e sceneggiatore messinese fra i più amati del panorama internazionale. Comincia così, oggi, la kermesse dedicata a questo straordinario personaggio, organizzata dal Cirs Onlus di Messina nell’ambito della campagna di raccolta fondi per la Casa Famiglia che ospita donne vittime di violenza o in difficoltà con i loro bambini. Protagonisti di questa giornata, le Compagnie teatrali e scuole di teatro messinesi Teatro 3Mestieri, Accademia On Stage e Magazzini del Sale con la collaborazione del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali dell’Università di Messina.

Dalle rappresentazioni sarà realizzato un filmato - con riprese di Fabrizio Sergi e foto di Stefania Mazzarà - che sarà proiettato nella serata di gala conclusiva, il 23 giugno, nel cortile del rettorato dell’Università quando saranno consegnati i premi alla memoria e i premi ad attori, registi e cantanti.

Prevista nelle rappresentazioni in piazza di domani anche la presenza del figlio di Adolfo Celi, Leonardo, che domani al teatro Vittorio Emanuele alle ore 18, taglierà il nastro delle mostre dedicate al padre con le immagini di famiglia sul set e private, i dipinti realizzati dagli studenti del liceo artistico Ernesto Basile (a cura dei docenti Fabio Di Bella e Guglielmo Bambino) e le foto della Casa Famiglia scattate dalla fotografa d’arte Martha Micali.

Sia le immagini della Casa Famiglia che i dipinti dedicati all’attore saranno donati con offerta libera per la campagna #1CASAPERILCIRS mentre la mostra sarà presentata da Eliana Camaioni.

Venerdì 22 giugno, nell’aula magna dell’Università, sarà invece proiettato il documentario “Adolfo Celi: Un uomo per due culture” realizzato dal figlio Leonardo. Ad introdurre, il professore Dario Tomasello. A seguire dibattito. L’ingresso è gratuito ma solo su prenotazione con nome in lista da effettuarsi telefonando al Cirs numero 09040820 o scrivendo a ticket@cirsme.it .

Infine, sabato 23 giugno, lserata di gala, condotta da Daniela Conti e Giuseppe D’Avella. Sul palco i premiati: Antonio Alveario, Tino Caspanello, Claudio Castrogiovanni, Simone Catania, Giampiero Cicciò, Federica De Cola, Guia Jelo, Aurelio Grimaldi, Luca Madonia, Maurizio Marchetti, Minasi e Carullo, Lucia Sardo.

Previsti riconoscimenti alla memoria e momenti di musica e danza con l’Ophiura Ballet del Centro Formazione Danza. In programma testimonianze e l’intervento dell’Ambasciatore del Brasile Antonio de Aguiar Patriota. Insieme all’Ambasciatore Patriota parteciperanno alla serata, il ministro consigliere Fàtima Keiko Ishitani e l’Ambasciatore Angelica Jacome, rappresentante permanente di Panama presso la Fao. Una presenza che testimonia la stima nei confronti di un artista che ancora oggi il Brasile considera il padre del teatro e della cinematografia moderna. La serata si concluderà con cena e concerto delle Glorius Quartet.

I biglietti del 23 sono disponibili fino ad esaurimento nella sede del Cirs di via Monsignor Francesco Bruno 22 o da Lisciotto Viaggi in via Garibaldi n. 106.