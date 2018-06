Festa della Repubblica: messaggio di Musumeci ai prefetti. Programma di oggi

In occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha inviato un messaggio ai nove prefetti dell'isola. Questo il testo.

"Signor prefetto, la Repubblica, che oggi celebriamo, e particolarmente la nostra Regione, vivono un momento difficile sotto molti profili, ma per ciò stesso ricco di possibilità di incidervi positivamente, anche e soprattutto attraverso la promozione della più stretta e proficua collaborazione tra le Istituzioni locali e gli Uffici territoriali dello Stato. Esprimendole in tale quadro i sensi della più viva soddisfazione per i rapporti sin qui intercorsi, sento il bisogno di manifestare l'auspicio che si possa proseguire lungo questo cammino, verso appunto il conseguimento della massima sinergia ed efficacia delle azioni istituzionali, mai avulse e del tutto indipendenti dal contesto complessivo in cui trovano esecuzione.Certo che condividerà questo pensiero e questo desiderio, ho il piacere di porgerle i più cordiali saluti".

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DI OGGI

In occasione del 72° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Messina ha organizzato due solenni cerimonie.

La prima si svolgerà presso Piazza Unione Europea con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai caduti. La seconda, a seguire, presso Piazza Duomo, dove, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto, Maria Carmela Librizzi, si procederà alla consegna della medaglia d’onore alla memoria di Luigi Guadagnino, della medaglia d’oro al merito civile alla memoria dell’ing. Luigi Costa e dell’attestato di pubblica benemerenza al merito civile alla Capitaneria di Porto di Messina.

Alle manifestazioni parteciperanno Autorità religiose, civili e militari, rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Saranno presenti scolaresche della città e della provincia ed il coro “Arche”’ dell’Istituto Comprensivo “Cannizzaro -Gaiatti “ di Messina, che intonerà l'inno nazionale e canterà brani dedicati alla pace. Saranno presenti anche il Gonfalone della Città di Messina (decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare), il Gonfalone della Citta’ Metropolitana di Messina, il Medagliere del Nastro Azzurro ed i Vessilli ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Le cerimonie saranno supportate dalla presenza della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. A conclusione della cerimonia, avrà luogo un “Brindisi alla Repubblica”, al quale saranno invitati tutti i partecipanti ed i cittadini presenti, a cura dell’Istituto Alberghiero “Antonello da Messina”.

Alle ore 20, presso il Teatro “Vittorio Emanuele” si terrà un concerto corale operistico a cura del Conservatorio “Arcangelo Corelli “ di Messina, con ingresso libero aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti.