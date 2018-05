Incidente nella galleria San Biagio. Tre feriti lievi

Incidente stamani nella galleria San Biagio, all'altezza di San Pier Niceto, sull'autostrada A 20 Messina - Palermo, in direzione Messina, tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. Per cause in corso di accertamento, un'auto ha perso il controllo.

Tre i feriti lievi, medicati sul posto e poi trasportati al Policlinico di Messina per altri controlli. In mattinata, si sono verificati rallentamenti lungo la tratta.