Centro per l'impiego. Il bilancio dell'attività annuale

Tredici sedi (Messina, Santa Teresa, Giardini, Francavilla, Villafranca, Milazzo, Barcellona, Patti, Capo d'Orlando, Lipari, Mistretta, Sant'Agata Militello, Santo Stefano Camastra) e 307 dipendenti sul territorio per le politiche attive del lavoro.

Il Centro per l'impiego snocciola i numeri del 2017:

- oltre 600 convenzioni per Tirocini per circa 800 tirocinanti attivati a Messina e provincia (su tutte quella con l'Arsenale Militare di Messina);

- autorizzati più di 50 corsi di formazione tra corsi liberi ed obbligo formativo con la presenza di più di 1000 allievi;

- più di 1800 lavoratori socialmente utili (Asu) hanno proseguito nell'attività negli oltre 105 Enti loro assegnati;

- sono stati avviati 4600 lavoratori forestali;

- indennità di disoccupazione per 8mila utenti e circa 500 percettori di mobilità in deroga;

- da agosto ad oggi circa 10 tavoli di concertazione per l'avvio delle procedure inerenti i Cambi di appalto;

- iscritti 547 lavoratori nelle liste delle categorie protette ed avviato 156 lavoratori con disabilità tra enti pubblici e privati;

- sono state 1055 le domande presentate per l'assegno di ricollocazione;

- 1200 profilazioni dei ragazzi Neet (Not in education, employement or training, Non in studio, lavoro o formazione).