Corsa al Rettorato: Salvatore Cuzzocrea ha ufficializzato la candidatura

A mezzanotte scade il termine per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore per i sei anni 2018-2022 dopo le dimissioni del professor Pietro Navarra.

In mattinata ha ufficializzato la sua candidatura Salvatore Cuzzocrea che presenterà il suo programma elettorale martedì 6 marzo, alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Ateneo. Cuzzocrea ha diffuso alla stampa oltre al comunicato relativo alla candidatura anche il curriculum per porre fine anche ad alcune indiscrezioni relative alla sua seconda laurea in Medicina e chirurgia conseguita (per passione culturale spiega) nel 2014 presso l’Università Cattolica “Nostro Signore del Buon Consiglio” di Tirana e presso l’Università Tor Vergata di Roma (titolo congiunto).

Il professore si è detto pronto a fornire ogni tipo di chiarimento o approfondimento in occasione della conferenza stampa di martedì.

“In data odierna ho ufficializzato la mia candidatura alla carica di Rettore, per il sessennio 2018-2024 dell’Università degli Studi di Messina. Una scelta maturata in

seguito ai numerosi incoraggiamenti ricevuti in queste settimane.

Martedì 6 marzo, alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Ateneo presenterò alla comunità accademica il mio programma.

Come ho già avuto modo di scrivere in una lettera indirizzata nei giorni scorsi alla comunità accademica, la mia candidatura vuol essere espressione unitaria di quanti, colleghi e personale tecnico amministrativo, negli ultimi cinque anni hanno contribuito ad avviare, grazie anche alla proficua collaborazione con gli studenti e le loro rappresentanze negli Organi collegiali d’Ateneo, un percorso nuovo, di profondo cambiamento ed in discontinuità con il passato, al quale ho avuto l’onore di partecipare con grande impegno e passione.

Ritengo di poter mettere a disposizione della nostra comunità la mia lunga esperienza, anche in materia di assistenza sanitaria come dirigente farmacista, di ricercatore e docente, così come quella maturata in questi anni ultimi anni come Prorettore alla Ricerca”.

Salvatore Cuzzocrea



BREVE CURRICULUM

Salvatore Cuzzocrea, 46 anni, è professore ordinario di Farmacologia dal 2011, presso il Dipartimento CHIBIOFARM dell’Università degli Studi di Messina. Secondo l’h-index (parametro che indica le citazioni dei lavori scientifici a livello mondiale) è tra i primi 50 ricercatori italiani nel campo delle scienze biomediche (su un totale di oltre 1500 nominativi).

Laureato in Farmacia a Messina, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale nel 1999 sempre a Messina. È stato anche PhD fellow alla St. Bartholomew’s and Royal London School of Medicine and Dentistry” di Londra e al Children's Hospital Medical Center, di Cincinnati.

Nel 2014, per soddisfare un proprio interesse culturale, ha conseguito una Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica “Nostro Signore del Buon Consiglio” di Tirana e presso l’Università Tor Vergata di Roma (titolo congiunto).

È autore di 20 capitoli di libro e di oltre 650 pubblicazioni internazionali recensite su Medline. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Recentemente, è stato insignito del titolo di Fellow dalla prestigiosa British Pharmacological Society, che ogni anno elegge un ristretto numero di Fellows e Honorary Fellows.

Dal 2013 al 2018 è stato Prorettore alla Ricerca dell’Ateneo e dal 2012 è Direttore dell’Unità Farmaci Antiblastici del Policlinico “G. Martino”. Dal 2012 è coordinatore del Dottorato di ricerca in Biologia applicata e Medicina sperimentale di Unime.

È stato anche Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali e del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di Medicina e Farmacologia dell’Ateneo.