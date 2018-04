Stagione Ragazzi al Teatro dei 3 Mestieri: in scena “Quel pazzo di Orlando"

Penultimo appuntamento con la stagione teatrale ragazzi al Teatro dei 3 Mestieri.

Domenica 22 Aprile alle ore 18.30 andrà in scena QUEL PAZZO DI ORLANDO con Maria Grazia Bisurgi e Francesco Votano.

Testo di Dario Manti e Maria Grazia Bisurgi

Costumi: Simona Naso

Arrangiamenti musicali: Alessandro Rizzo

Idee sceniche collettive

Presentazione dello spettacolo:

La nostra scrittura teatrale racconta la storia del cavaliere Orlando e la sua follia per l’amore non corrisposto dell’audace Angelica; attraverso il susseguirsi di vari personaggi (la maga Logistilla, il prode Astolfo, l’ Ippogrifo, Zerbino, il gentile Medoro, il mostro Orrilo) abbiamo ricomposto – attraverso la logica del cartone animato e un linguaggio diretto e multiforme – “la via di Orlando”.

Nel viaggio attraverso l’opera di Ludovico Ariosto è stato per noi guida Italo Calvino, il quale domanda: “Chi è questo poeta che soffre di come il mondo è e di come non è e potrebbe essere, eppure lo rappresenta come uno spettacolo multicolore e multiforme da contemplare con ironica saggezza?”

Immergendoci nella lettura del poema abbiamo scoperto le infinte vie e storie che Ariosto mette in piedi, attraverso una scrittura fantastica che viaggia tra la realtà storica e la realtà immaginifica, tra elementi simbolici e umane passioni, realizzando un intreccio nel quale il lettore rischia di perdersi, esattamente come accade ai personaggi del canto XII nel palazzo/labirinto del mago Atlante.

L’Orlando Furioso è un mondo fantastico che abbiamo voluto attraversare, realizzando con il nostro lavoro una favola moderna, un fantasy rocambolesco, per avvicinare i ragazzi e gli adulti al patrimonio letterario italiano: Quel pazzo di Orlando è uno straordinario caleidoscopio di eroi ed eroine dall’eccentricità fumettistica, che narra come Orlando “ … per amore venne in furore e matto, d’uom che sì saggio era stimato prima… ”.