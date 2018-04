23° Slalom Torregrotta - Roccavaldina. Ultimi giorni per le iscrizioni

L'appuntamento con il tradizionale "Slalom Torregrotta - Roccavaldina" è fissato per questo 28 e 29 aprile. La competizione sportiva, organizzata dal Gianfranco Cunico Club di Torregrotta in collaborazione con l’Automobile Club Messina con il supporto dell'amministrazione, aprirà anche quest'anno la serie tricolore. La tappa siciliana sarà la prima delle 8 fissate per il tricolore, nel quale ogni anno diversi isolani si distinguono dando prova delle proprie capacità.

Ormai agli sgoccioli le iscrizioni per la competizione, che si chiuderanno ufficialmente il 23 del mese. I moduli andranno presentati all’AC Messina o alla sede del Gianfranco Cunico Club.

Il percorso di gara, nel quale sono stati apportati interventi di messa in sicurezza a seguito di un consistente smottamento, si dipanerà nei soliti 3,5 Km della SP 59 che uniscono i comuni di Torregrotta e Roccavaldina. L'organizzazione, assicura, sarà garantito il massimo della spettacolarità. Già anticipata la presenza di 13 postazioni di rallentamento e diverse zone dedicate al pubblico.

Come di consueto il 28 aprile, primo giorno della competizione, si svolgeranno le verifiche di gara nel torrese. Il 29 si procederà poi alla manche di ricognizione, subito seguita dalle tre manche di gara.

Salvatore Di Trapani