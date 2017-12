La Fisac Cgil di Messina, insieme alla Cgil Messina, il 28 dicembre alle 17 a Palazzo dei Leoni, in occasione della ricorrenza del terremoto del 1908, organizza l’iniziativa “Salvaguardiamo il territorio" , intesa come momento di dialogo aperto sull'importante tema della messa in sicurezza del territorio. A conclusione interverrà il segretario generale della Cgil Messina Giovanni Mastroeni.

All’interno dell'iniziativa verrà inaugurata ore 17 (vernissage) la mostra fotografica “MOTUS” di Michael Xenakis con esposizione di foto realizzate nel Lazio, Umbria e Marche dopo i terremoti del 2016, che rimarrà allestita fino al 5 gennaio. Contestualmente verrà presentato il libro "Motus" oggetto della mostra.

Michael Xenakis, nato a New York, si è trasferito in Italia cinque anni fa. Completata la sua istruzione in economia, porta avanti uno studio sulla fotografia da oltre due anni. Ciò avviene dopo il suo apprendistato allo studio romano “Studio Fotografico Corsetti”, lavorando direttamente accanto al maestro Rolando Corsetti. Grazie alla sua formazione in camera oscura, sceglie la pellicola per realizzare i suoi progetti personali. MOTUS rappresenta il suo primo progetto indipendente — un’inchiesta sulle conseguenze dei terremoti in centro Italia del 2016. Rimane nelle zone colpite per oltre due mesi sviluppando rapporti personali con il territorio e la gente rimasta. Ogni notte dorme nelle stesse tende dei terremotati e mangia alle stesse mense. Il suo progetto risulta introspettivo e si esprime con sensibilità verso la terra e gli abitanti “vittime” in ugual misura del dramma. Il progetto si allontana da un linguaggio legato alla cronaca, radicandosi nel reportage, portando l'osservatore ad un’esplorazione emotiva e concreta sulla realtà post-terremoto.