Assunzioni in Atm, bando scaduto un mese fa ma ancora tutto tace

“E’ trascorso esattamente 1 mese dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte delle agenzie interinali per l’assunzione di n. 75 autisti ATM, ma di apertura delle buste ancora non se ne parla”.

Il consigliere comunale del Pd Libero Gioveni sollecita l’azienda trasporti ad affidare la gara da 2 milioni e 750 mila euro che, attraverso l’istituto di somministrazione lavoro, dovrà rinfoltire l’organico degli autisti.

Il 22 marzo – ricorda Gioveni – erano scaduti i termini per la presentazione delle offerte a cura delle agenzie interinali che intendevano partecipare al bando di selezione per il reclutamento dei 75 autisti (di cui 44 saranno, per effetto di una clausola di salvaguardia, quelli che hanno già prestato servizio in questi ultimi 2 anni).

Eppure, nonostante già dal giorno dopo si era certamente in grado di aprire le buste – prosegue il consigliere – ancora tutto tace dagli uffici di via La Farina, con buona pace di tanti giovani messinesi in possesso dei necessari requisiti che attendono di conoscere ancora il nome dell’agenzia a cui presentare le proprie candidature.

Anzi – precisa l’esponente del Pd – se da un lato questo tempo di campagna elettorale sia per ovvie ragioni certamente poco opportuno per avviare la selezione, dall’altro non si può più tergiversare a discapito di tante aspettative; per altro sarebbe altresì auspicabile, a differenza dell’ultima selezione, estendere almeno a 15 giorni, e non solo a una settimana come avvenuto l’ultima volta, il periodo in cui sarà possibile presentare l’istanza.

Di certo – conclude Gioveni – anche l’arrivo in città nel prossimo mese di ottobre della prima flotta di 13 bus elettrici, non potrà che accelerare le procedure per la nomina della Commissione di gara e il consequenziale affidamento all’agenzia interinale vincitrice per il reclutamento del nuovo personale.