Maltempo, incidenti in serie in autostrada: nessun ferito grave

Non sono in gravi condizioni gli autonomibilisti coinvolti negli incidenti stradali verificati a metà mattina in autostrada. Quattro per la precisione, tutti nella corsia di marcia Palermo della A20, tra Villafranca e Milazzo.

In quattro punti diversi, a causa del maltempo, quattro auto hanno sbandato finendo sulle barriere protettive. In due casi a essere coinvolte sono state due Smart.

Immediati i soccorsi della Polizia Stradale e dei mezzi del 118, che hanno portato i malcapitati in due ospedali diversi, per essere medicati. Nessuno di loro corre pericolo di vita.