"Abitiamo il villaggio globale". Intercultura al Maurolico

“Abitiamo il villaggio globale” per una cultura della mondialità. E' il tema di un incontro che si è svolto nell’ Aula Magna del Liceo Maurolico con la presenza dell’ Associazione onlus Intercultura.. Gli allievi del liceo hanno potuto incontrare un gruppo di giovani provenienti da tutto il mondo che in quest’ anno scolastico stanno vivendo, in Italia e in Sicilia, l’ esperienza della anno di studio all’ estero. Un confronto forte e suggestivo a favore della cultura del dialogo e dello scambio tra i giovani.