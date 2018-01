Accademia Messina protagonista al Gran Trofeo Befana di Reggio Calabria

Si è conclusa la prima edizione della manifestazione di calcio giovanile “Gran Trofeo Befana Reggio Calabria Edizione 2018“ e si è chiusa tra gli applausi, i complimenti di tutte le persone partecipanti e degli addetti ai lavori che hanno apprezzato gli enormi sacrifici di un’organizzazione impeccabile con a capo il mister Nino Zumbo, persona affidabile e istruttore di rilievo nel panorama calcistico giovanile.

Molte le società accorse Asd Soriano, Asd Cittanova Valencia, Atletico Melicucco, Gallico Catona, Villese Calcio, Reggina 1914, Audax Ravagnese, Pol. Loreto, Academy Gioiese.

Tra le squadre partecipanti l’Accademia Messina i ragazzi guidati dai Mister Giuseppe e Salvatore Beccaria presenti, per la prima volta, in questa competizione hanno dimostrato un ottimo calcio facendo divertire il pubblico negli spalti sia dentro che fuori il campo , la realtà dell’Accademia Messina presente nel panorama messinese; per loro non era la prima esperienza al di fuori di Messina, infatti i ragazzi in questo anno ormai, di fatto, trascorso, sono stato impegnati in numerosi tornei pure fuori Messina, non sdegnando l’importanza e il valore del torneo.

In tutti questi anni dallo loro nascita in un campo di periferia a Larderia hanno sempre fatto ogni cosa con impegno verso i bambini, i veri giocatori del domani, da i più piccoli ai più grandi una scuola calcio con valori ed esperienza che esprimono ogni giorno, come dei piccoli atleti. Tutti uniti ad esprimere uno spirito di sacrificio e di gruppo, come in una grande famiglia.

Si è chiuso un 2017 pieno di soddisfazioni ma anche di delusioni ma sempre contenti per tutto quello che si è fatto; “noi prima della vittoria di un torneo o partita vogliamo che il bambino sia contento e si diverti poi i risultati sul campo”

Il 2018 si è aperto con la partecipazione al Dario Tracuzzi torneo importante a Messina, e lì l’Accademia Messina ha detto la sua arrivando a un passo dalla vittoria Finale del torneo

Adesso si apre un nuovo anno di attività tanti i traguardi e gli impegni che porteranno la Accademia Messina i suoi ragazzi nei campi di calcio , con un unico obiettivo: il puro divertimento dei bambini".