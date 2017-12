Galati Mamertino, minori migranti cercano di fuggire dal centro

Una trentina di minori stranieri stamane ha cercato di allontanarsi dal centro di accoglienza dell'ex ristorante Margherita, alle porte di Galati Mamertino. Il gruppo si era incamminato a piedi verso Rocca di Caprileone, lungo la strada a scorrimento veloce che conduce dal centro montano al mare.

Sono stati intercettati a Due Fiumare dove, insieme alle Forze dell'Ordine, i gestori del centro li hanno convinti a tornare indietro.

I giovani hanno riferito di non stare bene nella ex struttura turistica, anzitutto perché troppo distante dal centro abitato e fredda. Il gesto, e la spiegazione, non hanno tardato ad alimentare le polemiche, soprattuto sui social, dove è stato "linciato" Sergio Granata, direttore e reporter di AmNotizie, l'emittente locale che ha diffuso la notizia e le interviste ai giovani protagonisti.