Accorinti bis, inaugurazione del comitato elettorale

Sabato 5 Maggio, alle 11, la conferenza stampa del candidato sindaco, nonché attuale primo cittadino, Renato Accorinti, in occasione dell’apertura ufficiale della sede della coalizione, in via Garibaldi 103. Durante la presentazione interverranno i candidati delle liste “Renato Accorinti Sindaco” e “Percorso Comune”, che con “Cambiamo Messina dal Basso” sostengono la rielezione di Accorinti a Palazzo Zanca.

“La sede, disponibile per l’intera coalizione – si legge in un nota – è già diventata un punto di riferimento nel centro storico della città, dove resterà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 e dove procede la raccolta delle firme per la presentazione della lista. L’inaugurazione sarà occasione per ufficializzare i nomi che compongono le liste”.