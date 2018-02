Con decreto sindacale n. 2,sono stati nominati altri quattro esperti a titolo gratuito nel settore storico-artistico e architettonico.

I neo incaricati, selezionati per far parte del Comitato Consultivo diretto alla valutazione di sculture ed altre opere d’arte da collocare sul suolo pubblico, sono Gianpaolo Chillè e Barbara Fazzari per l’ambito Storico-artistico, Giuseppina Laura Di Leo e Umberto Giorgio per l’ambito architettonico.