Ad Acqualadrone una strada diventa discarica a cielo aperto

Nel villaggio Acqualadrone, sulla strada sterrata, qualche incivile ha scaricato sul suolo pubblico, aiutato dalla totale mancanza di illuminazione, rifiuti di ogni genere: copertoni, materassi, arredi. Il tutto a pochi passi dal mare nel bellissimo villaggio tirrenico già popolato da turisti. La segnalazione è del consigliere della VI circoscrizione Mario Biancuzzo che scrive al Comune e a MessinaServizi per chiedere un intervento immediato con grosso camion e mezzi meccanici per effettuare accurata pulizia, sia per i turisti che già affollano il villaggio sia per tutelare l’ambiente.