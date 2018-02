Proposte sessuali per derubare due anziani. Arrestate due rumene

Hanno avvicinato due anziani invalidi che stavano chiacchierando su una panchina nel centro di Acquedolci, si sono sedute sulle loro gambe e hanno iniziato a palpeggiarli ripetutamente, proponendo loro un rapporto sessuale. Così cercavano di distrarli per tentare di frugare tra pantaloni e giacca per rubare il portafogli ed altri eventuali preziosi. Gli anziani sono riusciti ad opporsi, divincolarsi e dare l'allarme ai carabinieri.

Così sono state arrestate due rumene, Violeta Duroaia, 23 anni, e Maria Durac, 21 anni, con l’accusa di violenza sessuale e tentato furto aggravati ed in concorso. La Duroaia è stata portata al carcere di Messina Gazzi, mentre per la Durac è scattato l'obbligo di dimora. Hanno detto di vivere a Messina, anche se il loro lunghissimo curriculum criminale (precedenti per furti con destrezza) le ha viste agire soprattutto nel nord e centro Italia, prediligendo la Toscana.

Inoltre a loro carico vi sono diversi “fogli di via obbligatori” dalle città ove si sono rese responsabili di reati. Non si esclude che le due si possano essere rese responsabili di ulteriori reati nella zona e pertanto si invitano tutti coloro che sono stati avvicinati con la stessa tecnica a recarsi in una delle Stazioni Carabinieri dislocate sul territorio per denunciare eventuali analoghi episodi.