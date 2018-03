Carcere di Barcellona. Detenuto distrugge un wc e lo scaglia contro un agente

"Ennesima aggressione subita dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Questo è stato il turno della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto". A dichiararlo è il segretario generale aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra, che rende noto come solo per pura coincidenza l’episodio odierno non ha causato danni maggiori e più gravi.



"Nello specifico - prosegue Nicotra - stamane un detenuto italiano con disturbi mentali ha prima distrutto la camera detentiva per poi scagliarsi contro uno degli agenti intervenuti per cercare di ripotarlo alla calma. L’agente ferito fortunatamente è stato colpito solo di striscio con i cocci del water in precedenza distrutto, ma assai più gravi sarebbero potute essere le conseguenze. Si è deciso di trasformare l’ex Opg di Barcellona in Casa Circondariale ma ancora risultano ristretti detenuti con problemi psichiatrici mentre la struttura e il personale di Polizia Penitenziaria presente non ha subito mutamenti".