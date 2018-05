Alimentazione, salute e nutraceutica: l'11 e 12 convegno all'Università

Si parlerà di nutraceutica, alimentazione e salute al convegno che si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 maggio, nell’aula magna del Università degli studi di Messina (Rettorato), alla presenza di numerosi esperti del settore. Il convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina e dall’Unità di Farmacologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico G. Martino”, ha come responsabile scientifico il prof. Gioacchino Calapai, ordinario di Farmacologia.

Ma cosa sono i nutraceutici? Si tratta di alimenti che contengono in grandi quantitativi, principi di cui ha bisogno il nostro organismo, ne è un esempio il pomodoro che contiene licopene che è un potente antiossidante, oppure la patata che contiene il selenio, antiossidante utile nella prevenzione di alcuni tipi di tumore, e ancora la soia che abbonda di genisteina, un isoflavone che agisce sui recettori degli estrogeni, il melograno ricco di punicalagina, un antinfiammatorio naturale o i fitoestrogeni contenuti nei semi di lino, nelle verdure, nel cioccolato e nel tè che rallentano l’invecchiamento.

Nutraceutica è un termine coniato nel 1989 dal medico statunitense Stephen De Felice, e viene dalla fusione delle parole “nutrizione” e “farmaceutica”. Sebbene sia una scienza giovanissima, negli ultimi anni sta avendo un vero e proprio boom nel mercato poiché la medicina, in generale, sta dirigendosi sempre più sulla prevenzione e sul rallentamento degli effetti della vecchiaia. Gli alimenti nutraceutici a tal proposito, hanno la funzione di rallentare la produzione dei radicali liberi e di conseguenza risultano funzionali allo scopo di prevenire patologie legate all’invecchiamento.

Ma al convegno si parlerà anche dei benefici della cannabis, la cui componente principale non psicoattiva, il cannabidiolo (CBD) evidenzierebbe una forte azione antiossidante e antinfiammatoria in diverse tipologie di cellule e tessuti. Argomento questo che verrà trattato dal prof. Gioacchino Calapai, componente del gruppo di lavoro del Ministero della Salute per l’uso medico della cannabis in Italia.

Verranno inoltre analizzati i benefici della dieta mediterranea e l’uso dei cosmetici naturali. Si approfondirà anche il tema dell’alimentazione in gravidanza, in particolar modo verranno illustrati i dati del progetto FITOVIGGEST sul consumo di integratori alimentari in gravidanza.