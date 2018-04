All' Istituto Cristo Re il Congresso dei Medici di Famiglia della SIMG

Domani dalle 14 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13 si terrà nella sala multimediale dell’Istituto Antoniano “Cristo Re” la 14° edizione del Congresso “Le Giornate Messinesi del Medico di Famiglia – 11° Congresso Provinciale della SIMG.

I lavori saranno presieduti dal Dott. Sebastiano Marino presidente del convegno e dal Presidente della SIMG di Messina dott. Santi Inferrera. In primo piano “L’aderenza terapeudica, vera sfida per una terapia appropriata”.

Interverranno fra gli altri il prof. Achille Caputi Ordinario di Farmacologia della facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di Messina e già Presidente della Società Italiana di Farmacologia, i dott. Armando Genazzani e Loredano Giorni dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, il dott. Giuseppe Greco, Segretario Regionale Sicilia Cittadinanza Attiva – Tribunale per i diritti del malato ed altri relatori provenienti da diverse università italiane.

Il successo di qualsiasi cura medica dipende dalla effettiva adesione da parte del paziente alle terapie disposte dai medici. Secondo recenti dati diffusi dall’OMS (l’organizzazione mondiale della sanità) la scarsa aderenza ai trattamenti compromette gravemente l’efficacia della cura e si caratterizza altresì come un elemento critico per la salute della popolazione, sia dal punto di vista della qualità della vita che dell’economia del sistema sanitario. In quest’ottica il medico di famiglia è il professionista “meglio collocato” per la promozione ed il corretto controllo delle cure.

Nel corso del congresso saranno analizzati i fattori che agiscono sull’appropriatezza e sull’aderenza terapeudica, i cosiddetti determinanti, sia sul fronte del farmaco, che del medico prescrittore, che del paziente con l’obiettivo di individuare delle soluzioni condivise e praticabili. Saranno inoltre proposti modelli utili per un’appropriatezza nelle prestazioni assistenziali ed in particolare una strategia organizzata di medicina preventiva.

Ai medici partecipanti che parteciperanno ai lavori verranno conferiti i crediti formativi.