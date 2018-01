Patti, rubano la luce al vicino. La Polizia denuncia due coniugi

Hanno azzerato la spesa per il consumo di energia elettrica staccando il proprio contatore e collegando la propria utenza a quella del vicino. Questo è quanto sono riusciti ad appurare i poliziotti del Commissariato di Patti grazie al sopralluogo dei tecnici dell’Enel.



Le indagini hanno avuto inizio grazie alla denuncia sporta dal vicino obbligato a pagare una bolletta assai esosa e dai consumi triplicati rispetto a quelli a cui era abituato. Certo che qualcosa non andasse, la vittima ha chiesto aiuto ai poliziotti che hanno confermato i suoi timori. La coppia di coniugi è stata denunciata per furto di energia elettrica.