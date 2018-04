Il torrente Zafferia è una bomba ambientale: pericoli e nessun controllo. FOTO

Mai come adesso il torrente Zafferia versa in uno stato grave di inquinamento ambientale con potenziale rischio igienico sanitario ed incendi. A denunciarlo con forza è il consigliere della II circoscrizione Giampiero Terranova che con le immagini ha documentato la situazione in cui versa l’alveo del torrente, diventato una discarica a cielo aperto che mette a rischio la salute dei cittadini.

«Da anni l’asta torrentizia in questione non viene pulita e risagomata, tranne in qualche piccolo tratto, i controlli inesistenti fanno sì che indiscriminati criminali sversano all’interno dell’alveo ogni tipo di rifiuto anche pericoloso ed inquinante». Il risultato è palese. Una distesa di spazzatura, inerti, scarti di cantiere, copertoni, tutti accatastati anche lì dove passa la condotta idrica di approvvigionamento del villaggio che non è interrata ed è a forte rischio incendio, come già accaduto in passato, e potenzialmente esposta all’inquinamento

Terranova lancia l’allarme e chiede interventi urgenti da parte delle autorità preposte al fine di tutelare la salute di tutti coloro che vivono in prossimità del Torrente. «Si chiedono controlli e monitoraggio del territorio nonché interventi di pulizia e bonifica del torrente e successiva risagomatura nei tratti con criticità idraulica maggiore».

F.St.