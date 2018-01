Influenza killer, l'Asp: "Nessun allarme, ma vaccinarsi è fondamentale"

Nessun allarme influenza killer a Messina, ma per i soggetti che soffrono di altre patologie vaccinarsi è importante, perché le complicanze dovute alla febbre alta possono diventare molto pericolose.

Così il direttore del dipartimento Prevenzione dell'Asp di Messina, Giovanni Puglisi, commenta i due casi di decessi segnalati come sospetti e legati alle complicanze da influenza stagionale.

In realtà da una prima verifica i decessi sembrano connessi ad altri precedenti problemi, ma l'Asp attende ora i risultati degli esami su entrambi i casi, sia per la cinquantenne messinese deceduta al Piemonte che per il quarantaduenne di Santa Teresa di Riva.

Intanto, le autorità sanitarie premono sulla prevenzione, visto che il picco influenzale è previsto a breve per la nostra zona.

"Abbiamo predisposto per tempo e massicciamente la campagna di vaccinazione - spiega Puglisi - ma soltanto il 50% della popolazione che era chiamata alla vaccinazione ha aderito. Il primo ceppo è stato isolato a Palermo e gli esami hanno dimostrato che i virus corrispondono esattamente a quelli presenti nel vaccino, che quindi è efficace. Non c'è un particolare allarme dopo i casi segnalati in questi giorni, sono in corso le verifiche, ma vaccinarsi è fondamentale, perché in casi in cui ci sono già presenti particolari problemi è ovvio che questa forma virale possa diventare anche molto pericolosa"