Alle 19, a piazza Cairoli, la banda della Brigata Aosta

Questa sera alle 19, nell’anniversario della costituzione dell’Esercito la Banda della Brigata “Aosta” si esibirà in piazza Cairoli. Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha programmato in tutta Italia degli eventi per celebrare il 157° anniversario della costituzione dell’Esercito. In contemporanea in tutta Italia le Bande e le Fanfare si esibiranno in performance, di circa 30 minuti, proponendo brani del repertorio musicale militare, pezzi di musica pop e della tradizione musicale italiana per concludere con l’Inno di Mameli. La nascita dell’Esercito Italiano risale al 4 maggio 1861, con la nota n. 76, il Ministro Fanti "rende noto a tutte la Autorità, Corpi ed Uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione d'Armata Sarda”.