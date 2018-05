Torregrotta, 1 milione per l'edilizia scolastica. Ma i genitori attendono

Gli alunni della scuola dell'infanzia "Madre Teresa di Calcutta" di Torregrotta dislocati presso i locali del micronido situato a Crocieri. Un provvedimento resosi necessario per ragioni di sicurezza, ma che ha causato non pochi disagi ai bambini e agli stessi genitori. Proprio quest'ultimi raccontano di essere stati rassicurati, con la promessa di un finanziamento pari a 1 milione di euro per l'edilizia scolastica che avrebbe permesso di raggiungere una soluzione efficace.

"I locali del micronido possono andare bene solo come soluzione d'emergenza -spiega uno dei genitori- si era pensato di sistemare temporaneamente i bambini presso i locali dell'ufficio tecnico comunale. Ad oggi, tuttavia, non è stata effettuata alcuna operazione in tal senso. Non sono neanche stati avviati i lavori necessari alla messa in sicurezza del plesso originario. Il prossimo anno dove studieranno i nostri figli?".

Un'incertezza, questa, che ha spinto i genitori ad effettuare una raccolta firme e a chiedere a gran voce una risposta celere che dia delle garanzie. "Non è nostro intento fare polemica, non ci interessa in alcun modo -hanno concluso i portavoce dei genitori- il nostro unico interesse è sapere dove andranno gli alunni il prossimo anno, quale sarà la sistemazione per il prossimo futuro".

Insomma, una criticità non indifferente che certamente richiede un intervento tempestivo.

Salvatore Di Trapani