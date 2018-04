Guasto alla rete elettrica. Niente acqua stamattina da Contesse a San Filippo

Un guasto alla rete elettrica ha provocato l'interruzione idrica, stamani, in una vasta area della zona sud, compresa tra Contesse e San Filippo. I tecnici dell'Amam hanno già riparato il danno e l'erogazione è tornata alla normalità in tarda mattinata. Rientrato anche l'allarme a Gesso, dove da poco è ripresa la regolare distribuzione idrica, dopo gli interventi per riparare un guasto che si era verificato ieri.