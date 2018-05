Furci. Differenziata, al via gli incontri nei quartieri con i cittadini

FURCI. Al via anche a Furci gli incontri informativi per la cittadinanza riguardo la raccolta differenziata. Le nuove modalità del servizio di raccolta porta a porta entreranno in vigore l’ uno Giugno. L’ incontro si è tenuto ieri pomeriggio nella piazza Madonna Delle Grazie. Erano presenti i volontari del Comitato jonico beni comuni con il presidente Salvo Irrera, il professore Pippo Sturiale e Rosario Maccarrone insieme agli assessori Rosaria Ucchino e Maria Vera Scarcella. I volontari si sono messi a disposizione dei cittadini, pronti a rispondere a qualunque dubbio e perplessità. L’ azienda che si occuperà della raccolta differenziata, la Lts Ambiente, ha già munito la cittadinanza di apposito kit. Sono stati messi a disposizione i contenitori che, come i volontari spiegano, sono stati dotati di un chip, un codice a barre, diverso per ogni utente in modo tale che la raccolta possa essere efficientemente monitorata. E’ stato inoltre distribuito un calendario dove viene illustrato giorno per giorno cosa verrà ritirato porta per porta e a quale orario. Un vantaggio immediato è certamente l’eliminazione dei cassonetti troppo spesso maleodoranti, stracolmi di rifiuti, un impatto davvero negativo per l’ambiente ma che va anche ad intaccare la bellezza della località balneare. Le domande dei cittadini hanno riguardato soprattutto la raccolta dei rifiuti speciali, i cosiddetti Rafee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa tipologia di rifiuti verrà ritirata gratuitamente a casa previa prenotazione telefonica. I volontari hanno rassicurato i cittadini spiegando loro che oggi a venirci in aiuto sono le aziende stesse che devono per legge scrivere i materiali da cui è composto l’imballaggio. Attenzione ai Rup sigla con la quale il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio ha classificato i Rifiuti urbani pericolosi. Oltre ai medicinali scaduti e le pile, sono considerati rifiuti pericolosi anche le vernici, gli oli vegetali, le colle e tutti i prodotti tossici o infiammabili, nocivi per l’ambiente e per gli organismi viventi. Per i farmaci scaduti e le pile saranno dislocati nel territorio degli appositi contenitori. Con l’impegno dei cittadini la raccolta differenziata apporterà numerosi vantaggi tra cui anche quello economico che potrà sollevare le famiglie che oggi devono fare i conti con la crisi economica che sta investendo il nostro Paese. Ma è soprattutto la crisi ecologica che va combattuta, siamo responsabili del futuro del nostro pianeta.

Altri incontri utili (orario previsto 18:30):

-Mercoledi 23 in piazza a Grotte

-Venerdi 25 piazza Sant’Antonio

-Sabato 26 piazza Petroselli (lungomare)

-Martedi 29 piazza a Calcare

-Mercoledì 30 piazza ad Artale

Veronica Micali