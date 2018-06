Furci. Francilia libera via S. Antonio dalla discarica abusiva. VIDEO

FURCI SICULO. Il primo giro di vite del neo sindaco, Matteo Francilia, riguarda i rifiuti: “Tolleranza zero”, tuona. Facendo seguire alle parole i fatti. Il primo giorno da primo cittadino lo ha trascorso lavorando, per restituire il giusto decoro a via S. Antonio, un’arteria molto transitata che conduce alla Palestra Airon judo (frequentata da atleti provenienti da tutta la Sicilia e non solo) e lungo la quale sorge anche una strutture ricettiva. Lo spettacolo era increscioso. In una mattinata la discarica (mobili, suppellettili, rifiuti ingombranti…) è sparita. Qualcuno l’ha definito il miracolo di S. Antonio. Ieri infatti era il giorno della festa del Santo di Padova, venerato in una chiesetta che sorge proprio nella via bonificata. Francilia ha già anche conferito le deleghe assessoriali. Daniela Mercurio, 46 anni, avvocato, è stata nominata vicesindaco. Si occuperà di Contenzioso, Risorse umane, Bilancio, Finanze, Tributi, Servizi sociali, Pari opportunità. Francesco Moschella, 31 anni, commerciante, ha ricevuto le deleghe a Viabilità, Igiene e Sanità, Manutenzione, Cimitero, Acquedotto, Arredo urbano, Verde pubblico, Attività produttive, Artigianato, Demanio, Protezione civile. Ad Andrea Ferrara, 27 anni, tecnico di radiologia, sono state conferite le deleghe a Turismo, Spettacolo, Politiche giovanili, Ambiente, Raccolta differenziata, Cultura, Sport, Partecipazione attiva. Il sindaco Matteo Francilia ha tenuto per sé Lavori pubblici, Pubblica Istruzione e Rapporti con Consorzi e Istituzioni.

Il sindaco Francilia sul luogo in cui sorgeva da tempo una discarica abusiva (foto sotto)