Jonio. Stipendi non pagati, i lavoratori dell'Ato4 proclamano lo sciopero

Il mancato pagamento degli stipendi e la mancanza di certezze in merito alla data in cui potrebbe essere pagato, ha spinto i lavoratori dell’Ato Messina4 rifiuti, che associa 22 Comuni jonici del versante jonico messinese, proclamare una giornata di sciopero per il prossimo 25 maggio. A comunicarlo è stato il segretario provinciale della Fp Cgil, Carmelo Pino, attraverso una lettera indirizzata al Commissario straordinario dell’Ato, Ettore Ragusa, al prefetto di Messina e alla Commissione nazionale di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. I lavoratori si asterranno dall’attività lavorativa per l’intera giornata garantendo comunque i servizi essenziali, così come previsto dalla legge. La decisione di incrociare le braccia è stata presa in seguito alla procedura amministrativa di conciliazione. Nei giorni scorsi, il Commissario dell’Ato4 Ragusa aveva comunicato di “non essere in grado di comunicare una data certa per dare seguito alla richiesta di procedura amministrativa di conciliazione, in quanto la disponibilità di cassa non lo consente”. La stessa struttura commissariale ha “declinato qualunque responsabilità sia di natura igienico-sanitaria e ambientale, che di natura penale, derivante dalla sospensione o ritardo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, imputabile esclusivamente ai Comuni inadempienti”.