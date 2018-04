Furci Siculo. Scerbatura alla villa in house, stop a ditte esterne VIDEO

FURCI SICULO. Nuovi interventi di scerbatura alla Villa comunale Furci-Verde, più volte nel mirino dei cittadini negli ultimi anni per la non “puntuale” manutenzione. Rispetto al passato, però, i lavori predisposti dagli amministratori comunale sono stati eseguiti, per la prima volta, dagli operai del Comune. In passato, venivano eseguiti da una ditta esterna in quanto i dipendenti del Comune (oltre 80 su 3.600 abitanti, un numero spropositato) erano sprovvisti del titolo, ovvero di un corso sull’utilizzo, tra l’altro, del tagliaerba. C’è voluto parecchio tempo per completare l’iter burocratico. “Ma finalmente – spiega l’assessore alla Manutenzione, Concetto Ralli – ci siamo riusciti. E così – aggiunge – abbiamo potuto potare gli alberi sul lungomare e sistemare il prato nella vitta comunale. Il tutto in house, senza spendere più soldi, insomma. D’altronde non era tollerabile dover ricorrere ad esterni per questi interventi manutentivi considerato il numero di dipendenti su cui può contare l’ente locale. Ho fortemente voluto che i nostri operai si specializzassero ed i risultati stanno arrivando, con un consistente risparmio, per migliaia e migliaia di euro, che non usciranno più dalle tasche dei cittadini”.