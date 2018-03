S. Teresa. La minoranza interroga, l'Amministrazione pulisce piazza in 24 ore

S. TERESA DI RIVA. “La minoranza interroga e noi rispondiamo subito perché non vogliamo farci trovare impreparati”. Il sindaco Danilo Lo Giudice prima che scrivere, così come chiesto dai consiglieri di minoranza, in merito alla situazione di degrado della piazzetta antistante la scuola elementare di Bucalo, in via Santi Spadaro, ha chiamato a raccolta gli operai comunali e nell’arco di 24 ore è stato restituito il giusto decoro al luogo oggetto dell’interrogazione del gruppo “Insieme per S. Teresa”. “Questa mattina – spiega il primo cittadino - con i nostri operai comunali al seguito del consigliere Santino Veri e dell’assessore Gianmarco Lombardo, abbiamo ripulito la piazzetta anticipando il nostro programma nella zona, che era previsto per la prossima settimana. Ringrazio i consiglieri per la segnalazione, provvederemo anche a ripristinare le panchine che sono state vandalizzate da qualche “stolto” e vedremo cos’altro necessità come primo intervento”. Il primo cittadino non ha però apprezzato il video divulgato su facebook: “E’fuori luogo, serve solo a farsi cattiva pubblicità e certamente non contribuisce alla crescita della comunità”.