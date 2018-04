S. Teresa. Operazione spiaggia pulita con Borse lavoro e operai del Comune

S. Teresa. Conclusi a S. Teresa di Riva gli interventi di pulizia della spiaggia con l’ausilio delle borse lavoro e degli operai del Comune. “L’intervento – ha spiegato il sindaco, Danilo lo Giudice – è stato predisposto anche in vista del 25 aprile e del 1° maggio, in cui sicuramente in molti vorranno approfittare del bel tempo per trascorre qualche ora di relax in riva al mare, confidando nell’inizio della bella stagione”. Il primo cittadino ha lanciato un appello a residenti e vacanzieri: “Aiutateci a mantenere la spiaggia pulita – ha detto - questo è ciò che vi chiediamo, perché per noi diventa fondamentale avere la collaborazione di tutti per contare su un biglietto da visita che sia il migliore possibile”. L’ufficio tecnico comunale, nella persona dell’ingegnere Crisafulli, ha già inoltrato la richiesta al demanio per ottenere l’autorizzazione al fine di avviare tutti i servizi predisposti sulla spiaggia, in modo da poterla attrezzare in tempo ed essere pronti per la stagione balneare. Particolare attenzione è stata rivolta in questi giorni alla viabilità. Vi sono allo studio degli interventi mirati a scongiurare il caos nei mesi più caldi dell’anno, in quella che ormai è diventata la principale arteria cittadina