Alì Terme. “PuliAmo il Mare 2018”. E la spiaggia torna a splendere VIDEO

ALI' TERME. Una splendida iniziativa quella promossa dalla Pro Loco di Ali Terme con il patrocinio del Comune che vede anche quest’anno la partecipazione attiva di molti giovani volenterosi pronti con sacchi neri e guanti a ripulire la e ridare dignità all’ arenile di Alì Terme. L’evento, già alla sua seconda edizione, “PuliAmo il Mare 2018”, si è tenuto il quattordici Maggio con grande successo. I giovani hanno sfidato una leggera pioggia ed un costante vento che non li ha fermati. Sono stati raccolti con cura tutti i detriti portati dal mare e dall’incuria di chi non ha cuore l’ambiente e non riesce a rispettare il luogo in cui vive. Hanno partecipato all’evento anche i ragazzi dell’ Istituto comprensivo secondario di Alì Terme e i rispettivi professori con la collaborazione di alcune attività commerciali locali. Un volontario speciale è stato anche quest’anno il signor Peppino Fiumara, residente in Canada ma presente in terra natia in vista della stagione balneare. Il signor Fiumara è sempre presente alla pulizia della spiaggia e rappresenta un vero modello per i ragazzi. La mission di questo evento è promulgare l’importanza del rispetto per la natura, per il territorio. E’ importante salvaguardare i nostri beni comuni. Come anche Papa Francesco ha ribadito nella sua enciclica oggi più che mai è urgente rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Devono essere proprio i giovani a comprendere la necessità primaria di preservare la natura, la nostra Terra. Il mare è una ricchezza che va gelosamente custodita.