Villafranca, consiglio comunale compatto: "No a smaltimento rifiuti speciali"

Non stupisce il parere negativo espresso all'unanimità dal consiglio comunale di Villafranca Tirrena, in merito alla realizzazione della piattaforma Gestam per lo smaltimento di rifiuti speciali. Già in passato erano fioccati i pareri negativi che, dopo la conferenza di servizi dello scorso 9 aprile, vengono ora riconfermati.

Concordi sia maggioranza che opposizione. Tra i principali punti contestati l'incompatibilità della struttura con il piano territoriale, votato al turismo, la mancata relazione del Via e le possibili conseguenze inquinanti per la zona. In aula anche la senatrice cinquestelle Barbara Floridia, che ha manifestato il proprio supporto dichiarandosi a sua volta contraria all'impianto.

Si pensa ora ad un'azione di protesta che coinvolgerà anche i comuni limitrofi, Rometta e Saponara. Intanto una commissione costituita da tutti i consiglieri provvederà all'elaborazione di un documento congiunto, da inviare alla regione Sicilia per manifestare il proprio dissenso.

Salvatore Di Trapani