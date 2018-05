Amichevole amara per il Real San Filippo che perde contro il Riviera Nord

Finisce 3 a 2 la partita amichevole giocata venerdì sera presso il "Bonanno" dell'Annunziata tra Riviera Nord e Real San Filippo. La formazione giallorossa allenata da mister Bagnato, che attualmente ricopre la settima posizione nel campionato di Terza Categoria, ha pagato lo stop inflitto dal calendario che ha fatto perdere ai ragazzi il minutaggio necessario per affrontare la parte finale di stagione.

Nel rpimo Tempo è stato il Riviera Nord a creare buoni propositi ed andare in rete grazie a Gulletta e Aliotta. Nella ripresa la musica cambia ed è il Real San Filippo a fare il match e trovare il pari grazie a Foti e Dell’Acqua. Nel finale sono nuovamnete i biancorossi del Riviera a spingere e, nel finale, ssouf N’douba trasforma il panlty della vittoria dopo un fallo in area su Palmisano.

Per i ragazzi cari a mister Bagnato e al DS Metallo adesso è tempo di pensare al campionato. In programma vi è la sfida contro il Don Peppino che ha vinto 10-2 contro il Città di Antillo. Per i gialloossi srà un match cruciale visto che per loro potebbe segnare il ritorno a quella zona il cui sogno è chiamato playoff.