Lo speciale elezioni di Tempostretto è stato un successo

Quasi un milione di pagine viste in due giorni (di cui 713.000 nella sola giornata di lunedì 11 giugno), 112.584 utenti unici, 276.622 visite complessive. Sono numeri impressionanti ai quali stenteremmo anche noi a credere se non fossero certificati da Google. Sono i numeri che sanciscono l’indiscutibile successo dello speciale elezioni di Tempostretto.it partito la scorsa domenica notte e proseguito per tutte le giornate di lunedì e martedì. A ciò si aggiunge, e lo diciamo con grande orgoglio, la sfida vinta con la Maratona elettorale di Tempostretto Tv che ha preso le mosse nella primissima mattinata di lunedì mattina ed è proseguita quasi ininterrottamente sino al pomeriggio. Sono stati 30.142 gli spettatori che hanno seguito la trasmissione sul nostro giornale e 67.532 le visualizzazioni su Facebook. E’ stato il fiore all’occhiello del nostro eccezionale e visionario lavoro. La qualità delle immagini in diretta, la regia che ha assicurato alla trasmissione una dinamicità di tipo televisivo hanno definitivamente sancito che per Tempostretto l’integrazione tra componente scritta e componente video è una realtà. Il nostro giornale si pone così ancora una volta in piena sintonia con l’evoluzione in corso nel sistema dell’informazione.

Non si arriva a questi eccezionali risultati all'improvviso. Si evidenzia piuttosto quanto Tempostretto sia ormai conosciuto e seguito non solo in città ma in tutta l'area metropolitana di Messina. A quest’ultimo proposito siamo molto soddisfatti della crescita di Tempostretto Jonio e Tempostretto Tirreno sui quali abbiamo seguito in tempo reale l’andamento delle varie competizioni elettorali in Provincia.

Artefice di questo successo è una squadra affiatata che nel suo lavoro si lascia guidare sempre dalla ricerca della qualità e dal rispetto verso il lettore. Di questo mi sento di ringraziare tutti i componenti della redazione, che lavorano sempre con grande dedizione al progetto che condividono con tutta la società editrice.

Così come considero un importante passo avanti la collaborazione con Zerouno TV che ha realizzato la diretta video e con cui abbiamo avviato un percorso che ci potrebbe portare lontano. Importante si é rivelata, poi, la puntuale ed efficace assistenza informatica di ICT Globus.

Un caloroso ringraziamento va, poi,a tutti i 63 rilevatori ai seggi che nella nottata di lunedì, subito dopo la chiusura delle urne,hanno cominciato a fornire i risultati dello scrutinio pubblicati in tempo reale sul giornale. Loro per primi hanno visto le difficoltà che si registravano nello spoglio e hanno effettuato il loro servizio senza lasciarsi scoraggiare. Anche questo è un simbolo del modo di lavorare di Tempostretto e di coloro che, anche episodicamente, ne condividono un pezzo di strada.

Il lavoro di informazione si va facendo ogni giorno più difficile stretto com’è tra una crisi economica ancora in atto e un problema di credibilità del sistema. Senza presunzione ma anche senza finta modestia possiamo dire che il nostro giornale sia una piccola dimostrazione del fatto che da questa situazione si può uscire solo attraverso un lavoro di alto profilo, sempre ancorato agli interessi del lettore e mai agli interessi dei potenti di turno. E’ possibile vincere le difficoltà e scrivere una storia di successo solo con la capacità di tenere dritta la barra della libertà, con il coraggio dell’innovazione e la capacità di mettersi sempre in discussione. Ogni tappa a cui si arriva deve essere un punto di partenza da cui, con umiltà e determinazione, scrutare l'orizzonte per cercare di capire dove sta andando il futuro e dove vanno a posizionarsi le esigenze dei lettori e la loro modalità di fruizione delle notizie, condizionata dalla sempre più rapida evoluzione della tecnologia. Su questa strada Tempostretto c’è, a beneficio di tutti voi lettori.

Pippo Trimarchi