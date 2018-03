L’Amore più grande, spettacolo musicale in preparazione alla Pasqua

Anche quest’anno il programma per il periodo quaresimale dell’Opera Salesiana San Matteo, di Messina Giostra, è molto intenso, diversi momenti sono già stati vissuti e altri si stanno per vivere. Tra le diverse iniziative pensate c’è “L’Amore più grande”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Uno spettacolo musicale, che come fine non ha solo quello di rendere un momento piacevole agli spettatori, ma anche quello di essere un momento di formazione alternativo in preparazione alla Pasqua.

Lo spettacolo ha la durata di circa un’ora e coinvolge 50 persone tra ragazzi, giovani e adulti. L’evento è promosso dal gruppo musicale e dal coro, e vede coinvolti e impegnati nella realizzazione i vari gruppi dell’Oratorio, tra cui i gruppi formativi, la danza liturgica e il laboratorio di danza moderna.

Si tratta di uno spettacolo di otto canzoni eseguite interamente dal vivo, il cui tema predominante è l’Amore, visto da diverse angolature: perdono, sacrifico, dono, ecc. Tutte queste vanno a confluire nell’Amore più grande (titolo dello spettacolo) che per noi cristiani è Gesù Cristo, che ha dato la vita per noi sulla croce.

«A legare le canzoni tra di loro – dice il responsabile del coro Piero Pirera – ci sarà un personaggio che in dialogo con Dio, aiuterà a riflettere anche sul valore della vita, su quello che Dio chiede a ciascuno di noi e su quello che chiede la società e il mondo di oggi».

Lo spettacolo si svolgerà presso il nostro Teatro, sabato 10 marzo 2018 alle ore 19.00, ed è promosso dall’Opera Salesiana in collaborazione l’Associazione Don Bosco San Matteo ONLUS.